İzmir’in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, fırtınadan dolayı park halindeki 5 aracın üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği, rüzgarın şiddetine dayanamadı.

Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.

KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü VİDEO













