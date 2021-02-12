Euro
8.498
-0.46%
Dolar
7.0181
-0.11%
Altın
410.49
-0.48%
Borsa
1.537
-0.56%
Bitcoin
334.500
1.98%
EXEN Coin
18.88
5.65%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü

    İzmir’in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, fırtınadan dolayı park halindeki 5 aracın üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü

    İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oldu.

    Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği, rüzgarın şiddetine dayanamadı.

    Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.

    KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

    Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.

    Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü VİDEO

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü #1

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü #2

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü #3

    İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir