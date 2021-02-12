İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü
İzmir’in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, fırtınadan dolayı park halindeki 5 aracın üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.
- İHA
- 12.02.2021 - 14:48
- Güncelleme : 12.02.2021 - 15:05
İzmir genelinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda da yaklaşık 25 metrelik aydınlatma direği, rüzgarın şiddetine dayanamadı.
Dev aydınlatma direği, o sırada park halinde olan 5 aracın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi.
KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Direğin devrilmesiyle beraber araçlarda maddi hasar oluştu. Devrilme esnasında o sırada bölgede kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası devrilen direk, yetkililer tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
İzmir’de aydınlatma direği araçların üzerine düştü VİDEO