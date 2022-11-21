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    İzmir'de bacakları şişip iltihaplanan kadın iyileşmek istiyor

    İzmir’de yaklaşık 5 ay önce bacakları şişerek iltihaplanan yaşlı kadın, bir an önce tedavi olmak istediğini belirtti.
    • 21.11.2022 - 03:40
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 03:55
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    İzmir'de bacakları şişip iltihaplanan kadın iyileşmek istiyor

    İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler, bacaklarının yavaş yavaş şişmeye başladığını fark etti.

    Bacakları şişti

    Durumu çok önemsemediği için hastaneye başvurmayan Genişçiler’in bacakları yaklaşık 5 ay önce ise tamamen şişti ve iltihaplandı.

    Ağrıları ve şişlikleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu.

    İzmir'de bacakları şişip iltihaplanan kadın iyileşmek istiyor - Video

    Pandemi nedeniyle hastaneler kabul etmedi

    Ancak Genişçiler’in iddiasına göre hastaneler, pandemi nedeniyle kadını kabul etmedi.

    İHA'nın haberine göre, Saliha Genişçiler’in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, “Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    İzmir de bacakları şişip iltihaplanan kadın iyileşmek istiyor #1


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