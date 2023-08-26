İzmir'de balıkçılar av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor Av sezonu öncesi tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor. Öte yandan balıkçılar en çok hamsi ve sardalyadan umutlu olduklarını söylüyor.

DHA

Balıkçılar av sezonu için gün sayıyor...

1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu için balıkçılar harekete geçti.

Geçim kaynakları balık olan vatandaşlar, tekne ve ağ bakımı yaparak sezonu sorunsuz geçirmeyi amaçlıyor.

İzmir'de de balıkçılar, hazırlıklarını neredeyse tamamladıklarını belirtti.

Öte yandan hazır hale getirdikleri tekneleri ve ağlarıyla büyük umutlarla denize açılacaklarını öne sürdüler.

Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Halkımıza ucuz balık yedirmeyi öngörüyoruz"

Bölgede balıkçılıkla uğraşan Mehmet Şahin Çakan, "Geçen yıl bereketli bir sezon geçirdik. Kazandığımız paralarla teknelerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Bu yıl da beklentimiz balığın bol olacağı yönünde. Halkımıza ucuz balık yedirmeyi öngörüyoruz. Geçen yıl ki rekolte resmi kayıtlara göre 55 bin tondu. O da Türkiye'nin ihtiyacını yüzde 70'ini karşılıyor. Karadeniz ve Marmara yüzeysel geçiyor. Balık ihtiyacının ağırlığını Ege çekiyor. Ege'de zengin balık yatakları var. Birçok balık türünün yaşadığı bir bölge. Ege'de en çok hamsi ve sardalya avcılığı yapılıyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi. Bu sene iyi bir balık yoğunluğu olursa, fiyatlar düşer." ifadelerini kullandı.

"Teknelerimizin ve ağlarımızın bakımlarında sona geldik"

Bir başka balıkçı Mehmet Aksoy da, "4,5 ay süren balık yasağının sonuna geldik. Teknelerimizin ve ağlarımızın bakımlarında sona geldik. 31 Ağustos akşamı ve 1 Eylül sabahı teknelerimiz denize açılacak. 'Vira bismillah’ diyen kaptanlarımız denizden balık getirecek. İnşallah halkımız bu dönemde de bol hamsi ve sardalya yiyecek. Geçen dönem iyi geçti, bu dönemin de iyi geçmesi için mücadele edeceğiz. Gerçi masraflarımız arttı ama onlara düşürebilmek için fazla çalışacağız. Bugün 150 lira ise sardalya balık bol olursa, 70 ile 60 liraya kadar düşer. Beklentimiz bu yönde." dedi.

"Marmara'da hamsi gözüküyor"

Karadeniz'de palamudun olmadığını, hamsinin de çok az olduğunu söyleyen Aksoy, "Karadeniz'den geliyorum. Palamut yok, hamsi izle pek gözükmüyor. Marmara'da ise hamsi gözüküyor. Ege Bölgesi, çok verimli bir deniz. 12 ay balık var. Bu nedenle av sezonunun açılmasıyla beraber İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere halkımıza balık yedirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.