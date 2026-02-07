İzmir’de barajlar alarm vermiyor: Tehlikeli seviye aşılmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’de ocak ayı sonu ve şubat başında etkili olan yağışlar, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan kentte baraj doluluk oranlarını artırdı. Ancak uzmanlar, mevcut seviyelerin henüz kritik eşiklerin üzerine çıkmadığına dikkat çekerek temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

OCAK YAĞIŞLARI UZUN YILLARIN ORTALAMASINI AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, İzmir’de 1938–2024 yılları arasında ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 134,8 kilogram olarak ölçülürken, Ocak 2026’da bu rakam 223,7 kilograma ulaştı. Yağışlardaki bu artış, kentin içme suyunun önemli bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’na da yansıdı. Daha önce yüzde 1’in altına düşen baraj doluluk oranı, şubat ayının ilk günlerinde yüzde 10’un üzerine çıktı.

"BARAJLARI SADECE YÜZEY AKIŞI BESLEMİYOR"

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, baraj doluluklarının yalnızca yüzey akışıyla değil, yer altı su hareketleriyle de şekillendiğini belirtti. Yüksel, önümüzdeki dönemde beklenen yağışlarla birlikte baraj seviyelerinin geçen yılki değerlere yaklaşabileceğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN YAĞIŞLI GEÇECEK

Yağışların önümüzdeki 10–15 gün boyunca farklı miktarlarda ve aralıklı şekilde devam etmesinin beklendiğini ifade eden Yüksel, “Ocak ayında başlayan yağışlı periyodun sonunda, uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir toplam yağıştan söz edebiliriz” dedi.

YOĞUN YAĞIŞ, SEL RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yağış miktarının yanı sıra zamansal dağılımın da belirleyici olduğuna dikkat çeken Yüksel, kısa sürede etkili olan yoğun yağışların sel riskini artırdığını vurguladı.

“Bu tür yağışlar meteorolojik kuraklığı kısa sürede hafifletebilir ancak hidrolojik kuraklığın giderilmesi için uzun süreli ve düşük-orta şiddetli yağışlara ihtiyaç vardır” diyen Yüksel, mevcut yağışların yer altı suyu beslenmesine sınırlı katkı sağladığını kaydetti.

BULUT TOHUMLAMA İÇİN UYARI

Bulut tohumlama yönteminin yeniden gündeme gelmesini değerlendiren Yüksel, bu uygulamanın kuraklıkla mücadelede tek başına çözüm olmadığını söyledi. Yapay yağışın yalnızca uygun sıcaklık ve nem koşullarına sahip bulutlarda etkili olabileceğini belirten Yüksel, “Bu yöntem geçici ve tamamlayıcı bir çözümdür. Yağışın nereye düşeceği kontrol edilemez ve hedeflenmeyen bölgelerde olumsuzluklar yaratabilir” ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞINA ÇARE DEĞİL"

Bulut tohumlamanın belirli koşullarda yağış miktarını artırabileceğini ancak kesin sonuç vermediğini vurgulayan Yüksel, “Bir bölgede yağış artarken, başka bir bölgede azalma görülebilir. Bu nedenle Türkiye’nin kuraklıkla mücadelesinde tek başına bir çözüm olarak görülmemeli” dedi.

KALICI ÇÖZÜMLER ŞART

Kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için daha kalıcı yöntemlere yönelmek gerektiğini ifade eden Yüksel, su tasarrufu, kuraklığa dayanıklı bitki türleri, yağmur hasadı ve yer altı su depolama sistemlerinin daha ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunduğunu dile getirdi.