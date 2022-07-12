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    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta tasmalı şekilde gezen maymun yetkililer tarafından koruma altına alındı.
    • 12.07.2022 - 17:57
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    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı

    İzmir'de öğle saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Reis Mahallesi 1118 Sokak’ta meydana gelen olayda, tasmalı şekilde sokakta gezen makak cinsi maymunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

    Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi

    İhbar sonrası hareket geçen İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, maymunu koruma altına aldı.

    İHA'nın haberine göre, koruma altına alınan maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı #1

    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı #2

    İzmir’de başıboş maymun koruma altına alındı #3


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