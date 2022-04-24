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    İzmir'de başıboş pitbull başka bir köpeğe saldırdı

    İzmir'in Aliağa ilçesinde tasmasız gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, parkta gezen bir vatandaşın köpeğine saldırdı.
    • 24.04.2022 - 18:23
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    İzmir'de başıboş pitbull başka bir köpeğe saldırdı

    İzmir'in Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, sahibi veya sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, parka gelen bir vatandaşın Sibirya kurdu cinsi köpeğine saldırdı.

    Uzun uğraşlar sonucu köpek kurtarıldı

    Saldırıyla birlikte köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, gerekli tedaviler için veterinere götürüldü.

    Sahipsiz pitbull barınağa götürüldü

    İHA'nın haberine göre, pitbull cinsi köpek ise basketbol sahası içerisine kapatıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aliağa Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü. Olay yerine gelen polisler köpeğin sahibini bulmak için araştırmaya başladı.

    İzmir de başıboş pitbull başka bir köpeğe saldırdı #1

    "Çocuğumla parka geldim, bir köpek saldırıya uğradı"

    Parka eşi ve çocuğu ile gelen Melike Güven isimli vatandaş, parkta köpeklerini gezdiren bazı vatandaşların köpeklerine tasma takmadıklarını, bu yüzden tedirgin olduklarını söyledi. Güven, "Çocuğumla parka geldim. Burada tasmasız köpekler gezdiriliyor. Bir köpek saldırıya uğradı. Bu konuda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Lütfen tasmasız köpekleri gezdirmeyin. Gerçekten korkuyoruz" dedi.

    İzmir de başıboş pitbull başka bir köpeğe saldırdı #2

    İzmir de başıboş pitbull başka bir köpeğe saldırdı #3


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