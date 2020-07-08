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    İzmir'de bebek taksiye kustu para isteyen şoför kovuldu

    Kucağındaki bebeğiyle taksiye binen kadın, bebeği kusunca taksici 400 lira temizleme bedeli istedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 12:53
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    İzmir'de bebek taksiye kustu para isteyen şoför kovuldu

    İzmir'in Buca ilçesinde, ilginç bir taksici vakası meydana geldi...

    Atife S. isimli bir kadın, kucağındaki 1 yaşındaki bebek ile ticari taksiye bindi. Taksi ile biraz ilerleyince Atife S.’nin küçük bebeği, araç içerisinde rahatsızlanarak kustu.

    ARACIN TEMİZLENMESİ İÇİN 85 LİRA VERDİ

    Atife S., ineceği yere gelince bebeğinin kustuğu yerleri kendisi temizlemeye çalıştı; ardından da 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi.

    Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi ancak Atife S., bunu kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile birlikte oradan uzaklaştı.

    400 LİRA İSTEDİLER

    Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden Atife S., oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü.

    NUMARAMI ŞOFÖR OTO YIKAMACIYA VERİYOR

    Oto yıkamacının kendisine nasıl ulaştığını belirten Atife S., "Şikayet etmek için taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar." açıklamasında bulundu.

    ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

    Öte yandan yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu.

    Odadan yapılan açıklamada, "Bu olaydan dolayı öncelikle üzüntümüzü ifade ediyoruz. Konu odamıza bildirildikten sonra gerekli inceleme başlatılmış, araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir. Sağlıklı günler diliyoruz" sözlerine yer verildi.

    İzmir'de bebek taksiye kustu para isteyen şoför kovuldu #1

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