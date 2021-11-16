İzmir'de beton mikseri, otomobile çarptı

Karabağlar ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen beton mikseri, araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Selahattin U. (27) idaresindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseri, Yeşillik Caddesi yan yoldan Konak istikametine dönmek isteyen İsmail O., yönetimindeki 35 TBA 69 plakalı hafif ticari araca çarptı.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkışan sürücü İsmail O., ve yolcu konumunda bulunan Fatma E., sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İsmail O’nun durumunun ağır olduğu, yolcu konumunda bulunan Fatma E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MİKSERİN SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.