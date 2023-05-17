İzmir’de bıçaklı kavga: 1 genç yaşamını yitirdi İzmir’de iki grup arasında parkta çıkan kavgada 8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'de dün akşam saatlerinde İnkılap Mahallesi’nde bulunan Buca Şirinyer Parkı’nda, parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.

Vücuduna 8 bıçak darbesi aldı

Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, kişi veya kişilerce vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltında

Öte yandan Akgül’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili M.A. ve A.E., isimli 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.