İzmir'de bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

İzmir’in Karabağlar ilçesinde saat 00.00 sıralarında Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta, R.T. ve R.K, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma bıçaklı kavya dönüştü: 2 yaralı

Gerginliğin artmasıyla ve tartışmaya iki tarafın da yakınlarının katılmasıyla olay büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.T., göğüs kısmından, R.K., ise bacak kısmında yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir yaralının durumu ciddi

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından R.T., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, R.K. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve göğsünden bıçaklandığı öğrenilen R.T.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.