İzmir'de bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı

Konak'ta Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün önünde engelli memuru rehin alan S.E., polisin ikna etmesinin ardından gözaltına alındı.

Saat 15.30 sıralarında Alsancak semtin meydana gelen olayda, Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün önüne gelen E.S., çevredekilere fotoğraf gösterip, bu kişinin binada olup olmadığını sordu.

ENGELLİ MEMURU REHİN ALDI

Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Bir süre sonra E.S., cebindeki bıçağı çıkarıp, bina önündeki, engelli olan memur M.A.’yı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden M.A.’yı bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek E.S.'yi ikna etti. M.A.’yı serbest bırakan şüpheli, gözaltına alındı.





































