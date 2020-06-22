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    İzmir'de bin 235 kök kenevir ele geçirildi

    Ormanlık arazide yapılan denetimde, yüklü miktarda Hint keneviri bulunarak imha edildi.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 11:30
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    Son günlerde uyuşturucu ile mücadelede denetimlerini arttıran İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Beydağ İlçesi Eğridere Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide tarama yaptı.

    Yapılan taramada, çalılık ve orman arazisi içinde ekili vaziyette bakımları yapılmış, boyları yaklaşık 30-40 santimetre arasında değişen 1.235 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    İzmir'de bin 235 kök kenevir ele geçirildi #2

    KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

    Ele geçirilen Hint kenevirlerini söken jandarma ekipleri, kenevirleri yakarak imha etti.

    Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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