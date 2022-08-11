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    İzmir'de bin 391 deprem konutunun inşası tamamlandı

    Bayraklı ilçesinde etkili olan ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından başlatılan yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri kapsamındaki konutlar 10 gün içinde teslim edilecek.
    • 11.08.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:05
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    İzmir'de bin 391 deprem konutunun inşası tamamlandı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

    Kentin tüm ilçelerini sarsan deprem özellikle Bayraklı ilçesinde etkili oldu.

    Hafızalara, yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarıyla kazınan depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1.034 kişi ise yaralanmıştı.

    Bin 391 konut ve 298 iş yerinin inşası bitti

    DHA'nın aktarımına göre; depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı.

    Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen 7 proje alanında, yatırım bedeli 750 milyon lira olan bin 391 konut ve 298 iş yerinin inşası tamamlandı.

    İzmir de bin 391 deprem konutunun inşası tamamlandı #1

    "739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı"

    Konutların teslimi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 7 proje alanındaki inşaat çalışmaları bitirildi. Konut ve dükkanlardan oluşan bin 650 bağımsız bölümün bir kısmının teslimleri gerçekleşmişti. Kalan 739 daire ve 125 dükkan teslimine de başlandı. 10 gün içinde konutların tamamının hak sahiplerine teslim edilmesi ve 7 proje alanındaki işlemlerin tamamlanması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar Yenişehir Hastanesi etrafında yapılan rezerv alandaki 3 bin 649 konutun da bitirilerek, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor." denildi.

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