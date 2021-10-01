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    İzmir'de binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    İzmir'in Selçuk ilçesinde bir iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, binlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 21:46
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    İzmir'de binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Selçuk ilçesinde bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 55, 640 kilogram kaçak nargile tütünü, 34, 300 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 680 mililitre kaçak elektronik sigara likidi, 4, 80 kilo kaçak pipo tütünü, 49 bin bandrolsüz boş makaron, 46 bin doldurulmuş kaçak makaron, 7 bin 565 adet paketlenmiş kaçak sigara ve 160 dal pipo tipi kaçak sigara ele geçirildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili iş yeri sahipleri M.A. ve B.A. adlı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir de binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi #1

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