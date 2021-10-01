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İzmir'de binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'de binlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, binlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.