İzmir’de bir adam karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

İzmir’de bir adam karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

Çiğli'de yaşanan olayda, bir adam karısı ve kızı içerideyken evini ateşe verip kaçtı.

Saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda; A.A., karısı N.A ile kızı E.A., içerideyken evi ateşe verdi.

KARISI VE KIZI KENDİNİ DIŞARI ATTI

Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.













