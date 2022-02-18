İzmir’de bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında bitişikteki binada kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle apartmanda oturan 2 aile yetkililerce tahliye edildi.

İzmir Bornova ilçesinin Kızılay Mahallesi 472. sokakta iki gün önce başlatılan temel kazma çalışmasında, bugün çalışmanın yapıldığı yerin bitişiğindeki binada öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

BİNA TEMELİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Toprak kaymasının oluşması üzerine bina sakinleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, inşaat alanının bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için önlemler aldı. Devam eden çalışmalar sırasında temelde çökme meydana geldi.

İnşaat çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de bina sakinlerini tahliye ettikten sonra binayı mühürledi.

"İKİ GÜNDÜR DİKEN ÜSTÜNDEYDİK"

Binalarının eski bir bina olduğunu ve firma yetkililerini uyardıklarını söyleyen Sevgi Gül, “Burada iki gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor. Binamız sağlam olmadığı için biz uyarılarımızı yaptık. Onlarda dikkatli çalıştılar ama binaların sıfır olması gerektiği için kepçe bayağı bir binayı zorladı. Kepçe zorlayınca alttan toprak kaymaya başladı. Bugün de duvar indi. Temel çöktü. İki gündür onlarda uğraşıyor biz de. Ben evimi ve eşyalarımı geri istiyorum benim evimi bir an önce yapsınlar” diye konuştu.







