İzmir'de bir banka görevlisi ile müşterinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada İzmir'in Buca ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Azmi Soyer, ATM'den para çekerken küfürlü konuştuğu için tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Olayda müşterilerden Çağatay Semih Kebapçı da yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

DHA İzmir'de yaşanılan silahlı saldırı, korku dolu anlar yaşattı. Saat 15.00 sıralarında Özmen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir bankanın şubesine gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, ATM'den para çekmek istedi. İddiaya göre, bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Azmi Soyer, şüpheliyi küfürlü konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Tartıştığı Soyer'e sinirlenen şüpheli bir süre sonra tabancayla geri dönüp, ateş açtı. 2 kişi yaralandı Olayda Soyer ile kurşun isabet eden müşterilerden Çağatay Semih Kebapçı, bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soyer ve Kebapçı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı kamerada Öte yandan, silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.