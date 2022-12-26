Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.869
0.16%
Dolar
18.6882
0.05%
Altın
1.08
0.11%
Borsa
5504
0.90%
Bitcoin
319.597
0.15%
BTXN Coin
6.44
0.31%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    İzmir'de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı

    İzmir'in Konak ilçesinde 17 yaşındaki kızın yaralandığı balkonun çökme anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • 26.12.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 22:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı

    Saat 11.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1217. Sokak'ta bulunan 2 katlı eski bir evde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki E.G. balkona çıktığı sırada balkonun altında bulunan beton zemin çöktü.

    Çökmenin etkisiyle binanın girişine düşen E.G. yaralanırken, sesleri duyan komşunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kız tedavi altında

    Yaralanan kız çocuğu sağlık görevlileri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Burada tedavi altına alınan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Çökme anı kamerada

    Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde balkonda iki kişinin bulunduğu, bir anda balkondaki beton zeminin çöktüğü ve E.G.'nin yere düştüğü anlar yer aldı.

    İzmir'de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı VİDEO

    İzmir de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı #1

    İzmir de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı #2

    İzmir de bir evin balkonu çöktü: 1 yaralı #3


    Altay, Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi
    Futbol

    Altay, Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi

    2. Ramses'in yüzü yeniden canlandırıldı
    Teknoloji

    2. Ramses'in yüzü yeniden canlandırıldı

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir