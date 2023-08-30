İzmir'de bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangında makaron üretimi yapan bir fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

İzmir'de 23.00 saatlerinde Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 29 Sokak'ta, makaron üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kontrol altında

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İki kişi yangından etkilendi

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangından kaynaklı dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.