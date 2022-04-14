İzmir'de bir inşaatta boya yapan 3 işçi iskeleden düştü

İzmir Konak'ta bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaplan Mahallesi 1370 Sokak’ta meydana gelen olayda, iş hanının dış cephe tadilatı için boya yapan 3 işçinin çıktığı iskele devrildi.

3 işçi 15 metre yükseklikten düştü

DHA'nın haberine göre, 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, işçilerin iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





























