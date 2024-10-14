DHA
Ülke genelinde zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
İzmir'de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir eve operasyon düzenledi.
PERUKTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Evde, kadın şüphelinin başındaki peruğun altında ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi.
Evde yapılan aramada ayrıca 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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