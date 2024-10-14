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DHA

Ülke genelinde zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

İzmir'de Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir eve operasyon düzenledi.

PERUKTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde, kadın şüphelinin başındaki peruğun altında ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ayrıca 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.