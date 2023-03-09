İzmir'de bir kişi, 'Ben Hızır'ım' diyen şahıs tarafından dolandırıldı İzmir Konak'ta kendisini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahıstan kurban borcu olduğu gerekçesiyle para istedi. Paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyen kişiye bankadan çektiği 2 bin 500 lirayı verdi. Dolandırıcı, her yerde aranıyor.

İzmir'de trajikomik bir dolandırıcılık olayı yaşandı..

3 Mart günü Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi.

Olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Şikayetçi oldu

Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.