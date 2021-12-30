İzmir'de bir kişi komşusunun daire kapısına çöp atıp, idrarını yaptı

İzmir'de bir kişi komşusunun daire kapısına çöp atıp, idrarını yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü.

İzmir'in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak’ta bulunan bir binada meydana gelen olayda, ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

KAYITLARI İZLEYİNCE KOMŞUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

ÇÖP ATTI, İDRARINI YAPTI

Görüntülerde komşusu Süleyman A.’nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

İzmir'de 5 ay boyunca komşusuna kabus yaşattı VİDEO

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.