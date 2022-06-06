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    İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

    İzmir Konak'ta kontrolünü kaybettiği kamyonuyla otomobile çarpıp Hülya Çapkınoğlu'nun ölümüne, onun oğlu ve kendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför tutuklandı.
    • 06.06.2022 - 18:28
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    İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

    Dün saat 21.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Konak ilçesinden Bornova ilçesi yönüne giden Osman Özen yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptı.

    1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

    Kamyon, çarpma sonrası yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Hülya Çapkınoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Osman Özen ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun annesi Hülya Çapkınoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

    Tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Kamyon şoförü Özen ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özen'in ifadesinde ne olduğunu anlamadığını, kamyonun bir anda kontrolden çıktığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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