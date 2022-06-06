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İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

İzmir Konak'ta kontrolünü kaybettiği kamyonuyla otomobile çarpıp Hülya Çapkınoğlu'nun ölümüne, onun oğlu ve kendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan şoför tutuklandı.