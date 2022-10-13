İzmir'de bir köpeği yakarak telef eden kişi tutuklandı

İzmir Seferihisar'da bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turabiye Mahallesi'nde demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Köpeğin sahipleri adliye önünde bekledi

Zanlının sevk edildiği Seferihisar Adliyesi önünde, telef edilen köpeğin sahipleri Furkan Pınar, annesi Habibe Pınar ile hayvanseverler bekledi.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Furkan Pınar, "Şila" adını verdikleri köpeklerini çok sevdiklerini ifade ederek, "Olay ben iş yerindeyken gerçekleşmiş. Beni arkadaşım aradı 'Kulübesi yanıyor.' diye. Ben koşarak geldim iş yerimden ama olay çoktan olup bitmişti. Şila içeride yanarak can vermişti. Kimin yaptığını bilmiyorduk. 2-3 gündür kimin yaptığını arıyorduk. En sonunda polis ekiplerimiz bugün yakaladı. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.