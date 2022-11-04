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    İzmir'de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

    İzmir Buca'da polis ekiplerince durdurulan takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici O.İ. ise tutuklandı.
    • 04.11.2022 - 10:32
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    İzmir'de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

    İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyle uyuşturucu taşınacağını öğrendi.

    Bunun üzerine ekipler, belirlenen taksiyi Buca ilçesi Otokent karşısında durdurdu.

    Taksiden 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Takside yapılan aramada, bagaj kısmındaki 163 kutuda toplam 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi. Taksici O.İ. ise gözaltına alındı.

    Şoför tutuklandı

    DHA'nın haberine göre O.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İzmir de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi #1


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