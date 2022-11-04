İzmir'de bir takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir Buca'da polis ekiplerince durdurulan takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici O.İ. ise tutuklandı.
- 04.11.2022 - 10:32
İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyle uyuşturucu taşınacağını öğrendi.
Bunun üzerine ekipler, belirlenen taksiyi Buca ilçesi Otokent karşısında durdurdu.
Taksiden 9 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Takside yapılan aramada, bagaj kısmındaki 163 kutuda toplam 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi. Taksici O.İ. ise gözaltına alındı.
Şoför tutuklandı
DHA'nın haberine göre O.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.