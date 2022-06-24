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    İzmir'de çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 kişi tutuklandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çalıntı malları hurdacı dükkanına satmaya çalışan, satın almak istemeyen esnaftan haraç almak isteyen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
    • 24.06.2022 - 21:54
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    İzmir'de çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 kişi tutuklandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde iddiaya göre, B.V. isimli bir esnafın hurdacı dükkanına gelen A.G., Z.G. ve T.V., çalıntı olduğu belirtilen malları kendisine satmak istedi.

    Silah çekip haraç istedi

    Çalıntı malları almak istemeyen B.V.'ye silah çekip iş yeri çalışanlarını darbeden 3 kişi, iş yeri sahibini tehdit ederek aylık 3 bin lira haraç istediklerini söyledi.

    İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Yakalanan 3 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, şüpheliler A.G., Z.G. ve T.V.'yi yakalarken yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

    İzmir de çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 kişi tutuklandı #1


    İzmir de çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 kişi tutuklandı #2

    İzmir de çalıntı malı almayan esnaftan haraç isteyen 3 kişi tutuklandı #3


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