İzmir'de çalışma izni olmayan göçmenler yakalandı İzmir polisi, Konak ilçesi Basmane semtinde ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve çalışma izni olmayan 100’e yakın düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İzmir polisinin düzensiz göçmenlere yönelik sıkı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesi Basmane semtinde, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 100’ün üzerinde göçmeni yakaladı. İş yerlerine cezai işlem uygulandı, göçmenler ise sınır dışı edilecek Çalışma izni olamayan düzensiz göçmenleri iş yerlerinde çalıştıran işletme sahiplerine idari işlem uygulanırken, göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.