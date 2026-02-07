İzmir'de camı kırık yolcu taşıyan otobüs firmasına 21 bin TL'lik ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de tehlikeli yolculuk cezasız kalmadı...

Ön kapı camı kırık şekilde yolcu taşıyan ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan otobüs firmasına, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari ceza uygulandı.

SOSYAL MEDYA İHMALİ ELE VERDİ

Bazı sanal medya hesaplarında, İzmir Otogarı'nda bir otobüsün kırık kapısını yatakla kapattığına dair görüntüler paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

SEYİR HALİNDEYKEN ÖN KAPI KIRIK VAZİYETTE YOLCULUK ETMEYE DEVAM ETTİ

Ekipler, söz konusu görüntünün şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasına ait olduğunu ve otobüsün seyir halindeyken ön kapı camının kırılmasına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadan yolculuğa devam ettiğini belirledi.

21 BİN 333 LİRALIK CEZA

Ekipler tarafından otobüs firmasına, yolcu güvenliğini sağlamamaktan 21 bin 333 lira idari para cezası kesildi.