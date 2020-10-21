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    İzmir'de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu

    İzmir'de rampaya park ettiği aracın el freninin koptuğunu fark eden adam, doldaki çocuğa doğru ilerle aracını camından içeriye atlayarak durdurdu.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 04:51
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 04:51
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    İzmir'de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Cennetçeşme Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, bir büfeye malzeme getiren Onur Kuzey, aracını yol kenarına park etti.

    ARACIN CAMINDAN ATLAYIP DURDURDU

    El freni koptuğu iddia edilen araç, rampa olan yolda hareket etmeye başlayınca koşmaya başlayan Onur Kuzey, aracın camından içeri atladı ve herhangi bir kaza yaşanmadan aracı durdurmayı başardı.

    TRAFİK FACİASINI SON ANDA ÖNLEDİ

    Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk da son anda arada kalmaktan kurtuldu. Onur Kuzey ise içine atladığı aracı durdurarak akan trafikte facianın önüne geçmiş oldu.

    İzmir'de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu VİDEO

    İzmir de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu #1

    "EL FRENİ KOPMUŞ, VİTESİ ÇEKTİM"

    Aracını park edip arkadaşlarıyla sohbet ettiğini söyleyen Onur Kuzey, “El freni çekili vaziyette araç duruyordu. Bir anda ‘araba kayıyor’ dediler. Döndüm baktım ön tarafta çocuk vardı. Onu görünce bir şey düşünemedim. Koşup el frenine sarıldım. El freni kopmuş, çektiğimde boştu. Sonra vitesi çekmek aklıma geldi. Vitesi çekince araba durdu” dedi.

    İzmir de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu #2

    "ÇOCUĞA ZARAR GELMESİN DİYE YAPTIM"

    Olay anında aracın önündeki çocuğu fark ettiğini ifade eden Kuzey, “Aklıma bir şey gelmedi o anda. Aşağıdan dolmuş mu geliyor kamyon mu geliyor düşünmedim. Benim de çocuklarım var. O yüzden o çocuğu arabanın önünde görünce arabayı durdurmak istedim. O çocuğa zarar gelmesin diye yaptım bunu. Çok şükür çocuk sıyrıldı ve kurtardık. Bu olmayacak bir şey aslında ama freninin teli kopmuş. Serviste baktılar. Aşınmış ve burada kopmuş. Çok şükür kaza olmadı, kimse yara almadı” diye konuştu.

    İzmir de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu #3

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Olası bir facianın eşinden dönüldüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın akan trafikte bir anda hareket ettiği ve bir çocuğun minibüs ile araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu, sürücünün içine atlayarak aracı durduğu görüldü.

    İzmir de çocuğa çarpmak üzere olan aracını son anda durdurdu #4

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