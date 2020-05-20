İzmir'de çocuklarıyla yalnız yaşayan anne yardım bekliyor

Üçüncü çocuğuna hamileyken eşi cezaevine giren kadın, maddi zorluklar yaşadığını belirterek, "Tek istediğim çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Sadıka Melek Ergün(33), üçüncü çocuğuna hamileyken eşi Ahmet Ergün'ün cezaevine girdi.

Sadıka ergün eşinini cezaevine girmesinin ardından çocukları Ayça (12) ve Berat (5) ile yalnız kaldı.

ALDIĞI DESTEK PARASIYLA İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Daha sonra Abdurrahman'ı (2) dünyaya getiren Ergün’ün iddiasına göre bu süreçte hem eşinin ailesi, hem de kendi ailesi sırt çevirdi.

Ergün bunun üzerine Sosyal Ekonomik Destek'ten aldığı aylık ile evini geçindirmeye başladı.

"SOSYAL MEDYADA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDUM"

Çocuklarından ayrılmak istemediğini belirten Ergün, "Tek gelirim 1040 lira SED yardımı olduğu için aylık kirası 250 lira olan bir eve taşındım. Çaresizlikten sosyal medyada yardım çağrısında bulundum ve yardımseverler sayesinde o kötü evden taşındım. Oturduğum evin depozitosu ve bir aylık kirasını da ödediler. Ancak diğer aylar nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Bazı insanlar çocukları yurda vermem gerektiğini söylüyor. Ben onlardan ayrılmak istemiyorum. Onlar sayesinde ayakta duruyorum." dedi.

"AKRABALARIM SIRTINI DÖNDÜ"

Eşinin cezaevine girmesinin ardından akrabaları tarafından yok sayıldıklarını belirten Ergün, "Çocuklarım küçük olduğu için onları bırakamıyorum. Çevremde bakacak kimse de olmadığı için çalışamıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra hem eşimin akrabaları, hem de kendi akrabalarım bize arkasını döndü. Eşimin ailesi kendi çocuklarını silmiş. Oğluna kızmış olabilirsin, ama torunlarının suçu ne? Bize arkalarını dönmeyi tercih ettiler. Kendimi düşünmeye zamanım yok. Gecem ve gündüzümde hep çocuklarım var. Tek istediğim çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek." dedi.

"YAŞADIĞIMIZ EVDE PİRELER VARDI"

Bir önceki evinde küçük oğlu Abdurrahman'ın hastalık kaptığını belirten Ergün, "Her yerinde yaralar çıkmıştı. Doktora götürdüğümde enfeksiyon kaptığını söylediler. Yaşadığımız evde pireler vardı ve oradan kapmış. Başka çarem yoktu. Aylık 1040 lirayı elimden geldiğince iyi değerlendirmek zorundaydım. O yüzde 250 lira kira verip gerisini çocuklara ayırdım. Birçok yere çok sayıda başvuru yaptım ancak geri dönüş alamadım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Tek çabam çocuklarım için" dedi.