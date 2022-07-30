Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.330
0.36%
BTXN Coin
10.74
5.19%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    İzmir'de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu

    İzmir'de dağlık alanda ekilmiş olan kenevirlerin yeri, polis ekipleri tarafından dron ile tespit edildi.
    • 30.07.2022 - 01:44
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 01:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu

    İzmir,de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dağlık alanda Hint keneviri bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Dron ile bulundu

    Bölgeye giden polis ekipleri, yaya olarak ulaşımın zor olduğu alanda dron uçurarak kenevir bitkilerini görüntüleyerek tespit etti.

    İzmir'de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu - Video

    İzmir de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu #1

    1 kişi gözaltında

    Dağlık alanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili N.C. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

    Kenevirlere el koyuldu

    Dağlık alanda ekili olan kenevir bitkileri dron ile görüntülenirken, görüntüde makilerin arasında ekili olan kenevir bitkileri polis ekiplerince sökülerek emniyete götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Küresel piyasalar verileri takip edecek
    Ekonomi

    Küresel piyasalar verileri takip edecek

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    'En kısa zamanda enflasyon kalıcı olarak düşecek'
    Ekonomi

    'En kısa zamanda enflasyon kalıcı olarak düşecek'

    Görüş Bildir