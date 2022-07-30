İzmir'de dağlık alanda ekilmiş olan kenevirlerin yeri, polis ekipleri tarafından dron ile tespit edildi.

İzmir,de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dağlık alanda Hint keneviri bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Dron ile bulundu

Bölgeye giden polis ekipleri, yaya olarak ulaşımın zor olduğu alanda dron uçurarak kenevir bitkilerini görüntüleyerek tespit etti.

İzmir'de dağlık alana ekilen kenevirleri dron buldu - Video







1 kişi gözaltında

Dağlık alanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili N.C. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Kenevirlere el koyuldu

Dağlık alanda ekili olan kenevir bitkileri dron ile görüntülenirken, görüntüde makilerin arasında ekili olan kenevir bitkileri polis ekiplerince sökülerek emniyete götürüldü.



İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan N.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



