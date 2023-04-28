İzmir'de deney tüpünde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde deney tüpüne gizlenmiş halde metamfetamin maddesi taşıyan ve ticaretini yaptığı öğrenilen şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA

Uyuşturucu ticareti yapmak için akıl almaz yöntemler kullanan şahıslar, polisin dikkati sayesinde tek tek yakalanıyor.

Bir örnek de İzmir'de yaşandı.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen H.B. adlı bir kişiye ait aracı takip ederek ilçede durdurdu.

Deney tüpünde uyuşturucu bulundu

Araçta yapılan aramada deney tüplerine gizlenmiş halde 209 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 lira ele geçirildi.

Tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.