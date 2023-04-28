İzmir'de deney tüpünde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

İHA
Uyuşturucu ticareti yapmak için akıl almaz yöntemler kullanan şahıslar, polisin dikkati sayesinde tek tek yakalanıyor.
Bir örnek de İzmir'de yaşandı.
Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen H.B. adlı bir kişiye ait aracı takip ederek ilçede durdurdu.
Deney tüpünde uyuşturucu bulundu
Araçta yapılan aramada deney tüplerine gizlenmiş halde 209 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 480 lira ele geçirildi.
Tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.