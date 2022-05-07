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    İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

    İzmir'in Aliağa ilçesinde, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Mehmet Ali Engin'e ait olduğu belirlendi.
    • 07.05.2022 - 21:17
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    İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

    İzmir'in Aliağa ilçesi Pınarcık mevkisinde denize giren bir kişi, dalgıç kıyafetiyle hareketsiz duran kişiyi fark etti.

    İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cesedin kime ait olduğu belirlendi

    DHA'nın haberine göre ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Mehmet Ali Engin'e ait olduğu belirlendi. Engin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu #1


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