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    İzmir'de, dernekte kumar partisine polis baskını

    Buca ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 03:33
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    İzmir'de, dernekte kumar partisine polis baskını

    İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 21.50 sıralarında ilçede bulunan bir dernek binasında kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzere baskın yaptı.

    Baskın sırasında içeride 12 kişinin bulunduğu belirlenirken, içeridekilerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

    12 KİŞİYE 37 BİN LİRA CEZA

    Polis kumar oynarken yakalanan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygularken, 2 kişiye de kapalı ortamda sigara içmekten işlem yaptı.

    Tam kapanmada kapalı olması gereken dernek binasına da idari işlem yapıldı.

    İzmir de, dernekte kumar partisine polis baskını #1

    İzmir de, dernekte kumar partisine polis baskını #2

    İzmir de, dernekte kumar partisine polis baskını #3

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