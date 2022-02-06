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    İzmir’de dinamit kullanarak kaçak kazı yapanlar yakalandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dinamit kullanarak kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 00:34
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    İzmir’de dinamit kullanarak kaçak kazı yapanlar yakalandı

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

    Kazı alanında yapılan aramada, 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

    İzmir’de dinamit kullanarak kaçak kazı yapanlar yakalandı #1

    KAYALARI PATLATARAK DEFİNE ARADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesi, 6 adet el yapımı patlayıcı madde (dinamit), yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı madde üzerindeki kablolarla aynı şekilde olan kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin patlayıcı maddelerle kayaları patlatarak define aradıkları öğrenildi.

    İzmir’de dinamit kullanarak kaçak kazı yapanlar yakalandı #2

    6 ZANLI TUTUKLANDI

    Suçüstü yakalanan 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A., L.Ç., M.T., E.A.,T.A. ve T.Y. tutuklanırken, M.Ö., A.D. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir’de dinamit kullanarak kaçak kazı yapanlar yakalandı #3


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