İzmir'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, önce refüje ardından, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet, önce refüje ardından, aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Şahin (29) ağır yaralandı.

İzmir'de sabah saatlerinde yaşanılan kazada, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı..

Saat 06.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi İhsan Alyanak Bulvarı’nda meydana gelen olayda 29 yaşındaki Hüseyin Şahin idaresindeki 35 AYE 596 plakalı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Refüje ve direğe çarptı

Motosiklet, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün durumu ağır

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, durumunun ağır olduğu değerlendirilen sürücü Şahin, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.