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    İzmir'de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı

    İzmir Torbalı'da mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay'ın 3 kardeş tarafından sopayla darbedildiği olay kameralara yansıdı.
    • 12.10.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 21:04
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    İzmir'de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı

    İzmir'in Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine geçen 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hasta ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı.

    Bu sırada merkezde bulunan doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı.

    Sokak ortasında kardeşlerin saldırısına uğradı

    Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran Dr. Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı.

    Saldırganlar tutuklandı

    Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, saldırgan 3 kardeş olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen üç kardeş tutuklandı.

    DHA'nın haberine göre, Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

    İzmir’de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı VİDEO

    Saldırı anı kameralara yansıdı

    Dr. Günay’ın saldırıya uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş daha önce verdikleri ifadelerinde olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah bir minibüsün, Dr. Günay’ın kullandığı hafif ticari aracı takip ettiği anlaşıldı.

    Günay’ın arabadan inip fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın Günay’ı sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #1

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #2

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #3

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #4

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #5

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #6

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #7

    İzmir de doktora sokak ortasındaki sopalı saldırı anı ortaya çıktı #8


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