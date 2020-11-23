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    İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 03:41
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    İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    İzmir'in Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı yönünde edindiği bilgi üzerine harekete geçti.

    Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar esrar maddesi ile birlikte bir adet hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili A.G. isimli bir şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan A.G. isimli şahıs, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı #1

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