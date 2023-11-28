İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama İzmir'de bir eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İHA

İzmir'de 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, Ödemiş ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

6 kişi tutuklandı

Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 tutuklama Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)