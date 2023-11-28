İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama
İHA

İzmir'de 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, Ödemiş ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

6 kişi tutuklandı

Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 tutuklama Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)