İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama

İzmir'de 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, Ödemiş ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
6 kişi tutuklandı
Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
6 tutuklama Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış