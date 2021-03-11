İzmir'de ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Çiğli'de polis ekiplerinin dur ihtiyarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 30 kilometre boyunca polislerden kaçtı.

Gece saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen olayda, Çiğli Evka 5 girişinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen 35 PPA 76 plakalı Dacia marka aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulunuldu.

DURMAYINCA KOVALAMACA BAŞLADI

‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü Onur O. (34) ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerden yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan sürücünün kullandığı araç Bayraklı ilçesi Smyrna girişinde durduruldu.

"EHLİYETİMİZ OLMADIĞI İÇİN KAÇTIK"

Ekipler tarafından aracın etrafı sarılırken, sürücü ve yanında bulunan kişi araçtan indirilerek araç sürücüsü alkol testine tabii tutuldu. Alkol metreye üfleyen sürücü alkollü çıkmazken, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna ise “Ehliyetimiz yok, sigorta olmadığı için vize olmadığı için kaçtık. Başka bir amacımız yoktu” cevabını verdi.

SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA, YANINDA BULUNAN KİŞİYE DE 4 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Öte yandan araç sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ise adeta ceza yağdı. Araç sürücüsü Onur O’ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, ‘dur’ ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak suçlarından 6 bin 930 lira ceza kesilirken yanında bulunan kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan dolayı 4 bin lira ceza kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araç ise trafikten men edildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.