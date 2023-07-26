İzmir'de elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti İzmir'de çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'de Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerinde bulunan bir fabrika içerisinde meydana gelen arızayı gidermek için kabloya dokunan Utku Karabaş (29), elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapıldı

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından durumu ağır olan Karabaş’ı ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan 29 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.