İzmir'de enkaz altından bir yaralı daha çıkarıldı

İzmir'de enkaz altından bir yaralı daha çıkarıldı

İzmir'de depremde enkaz altında kalanlardan bir kişi daha kurtarıldı.

İzmir'de dün yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 39 can kaybı yaşandı.

900'e yakın yaralının olduğu, 17 binanın yıkıldığı depremin ardından geçen 33 saatte, enkazlarda arama ve kurtarma çalışmalarına hız verildi.

33 SAAT SONRA MUCİZE GİBİ KURTULUŞ

Saatler ilerledikçe enkaz altındaki insanların hayata tutunmalarının zorlaşacağını bilen ekipler, dikkatli ama ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde enkaz bölgelerinde çalışıyor.

Ekiplerin bu gayreti, bir kez daha yüzleri güldürdü ve Rıza Bey Apartmanı enkazından, 33 saat sonra 70 yaşındaki Ahmet Çitim, yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de enkaz altından bir yaralı daha çıkarıldı-Video