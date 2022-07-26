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    İzmir'de ESHOT'ta görevli kadın şoföre saldırı

    İzmir'de belediye otobüsünün kadın şoförü, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.
    • 26.07.2022 - 00:55
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 01:16
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    İzmir'de ESHOT'ta görevli kadın şoföre saldırı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darbedildi.

    Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoför B.A. ,Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.

    Saldırı anı araç kamerasına yansıdı

    Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı.

    Sol gözünden ve kolundan yaralandı

    Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı.

    İzmir’de görevli kadın şoföre saldırı anı VİDEO

    Darp raporu alan şoför, şikayetçi oldu

    Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.

    "Takipçisiyiz"

    Konuyu yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

    İzmir de ESHOT ta görevli kadın şoföre saldırı #1

    İzmir de ESHOT ta görevli kadın şoföre saldırı #2


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