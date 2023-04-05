İzmir'de eski sevgilisinin evine molotof atan şahıs serbest bırakıldı İzmir’in Bayraklı ilçesinde eski sevgilisinin oturduğu eve gelerek molotof attığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi.

İHA

İzmir'de yaşanılan olayda, gözaltına alınan alkollü eski sevgili hakkında karar verildi.

Dün saat 03.30 sıralarında Bayraklı ilçesi, Çay Mahalle 2129 Sokak’ta bulunan bir binada meydana gelen olayda, K.G. (42) adlı erkek şahıs, eski sevgilisi A.A.’nın oturduğu binanın önüne gelerek bağırmaya başladı ve yanında getirdiği iki molotofu eski sevgilisinin oturduğu binaya fırlatarak olay yerinden kaçtı.

Eve molotof fırlattı

Molotoflardan biri yanmadan binanın bahçesine düşerken, diğer molotof A.A.’nın penceresinin yanındaki duvara isabet etti. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra, binanın duvarında oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü.

Alkollü şahıs yakalandı

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen K.G.’yi kısa sürede yakaladı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüpheli K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.