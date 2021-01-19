İzmir'de evsiz vatandaşa yardım eden polisler

İzmir'de evsiz vatandaşa yardım eden polisler

Dışarıda kalan evsiz bir vatandaşa trafik polislerinin gıda ve giyecek yardımında bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin, soğuk hava nedeniyle evsiz bir vatandaşa yardım ettiği anlar görüntülendi.

Polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gördüğü sırada, Alsancak Mahallesi'ndeki metruk bir binada kalan evsiz vatandaş olduğunu fark etti.

GİYECEK VE YİYECEK VERDİLER

Polis otosunu yolun sağına park eden ekipler, yanlarında taşıdıkları çeket ve gıdaları metruk binaın girişinde kalan evsiz vatandaşa vererek yardım etti.

Polis ekiplerinin yaptığı yardım, DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin soğuk havada evsiz vatandaşları unutmayarak yaptığı yardım yürek ısıttı.































