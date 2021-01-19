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    İzmir'de evsiz vatandaşa yardım eden polisler

    Dışarıda kalan evsiz bir vatandaşa trafik polislerinin gıda ve giyecek yardımında bulunduğu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:29
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    İzmir'de evsiz vatandaşa yardım eden polisler

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin, soğuk hava nedeniyle evsiz bir vatandaşa yardım ettiği anlar görüntülendi.

    Polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gördüğü sırada, Alsancak Mahallesi'ndeki metruk bir binada kalan evsiz  vatandaş olduğunu fark etti.

    GİYECEK VE YİYECEK VERDİLER

    Polis otosunu yolun sağına park eden ekipler, yanlarında taşıdıkları çeket ve gıdaları metruk binaın girişinde kalan evsiz vatandaşa vererek yardım etti.

    Polis ekiplerinin yaptığı yardım, DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin soğuk havada evsiz vatandaşları unutmayarak yaptığı yardım yürek ısıttı.

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #1


    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #2

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #3

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #4

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #5

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #6

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #7

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #8

    İzmir de evsiz vatandaşa yardım eden polisler #9

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