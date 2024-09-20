İzmir'de fahri trafik müfettişi seyir halindeki araca 6 bin lira ceza kesti Gaziemir ilçesinde fahri trafik müfettişinin bir sürücüye uyguladığı 6 bin 439 liralık trafik cezası, kural ihlalinin yapıldığına dair dosyada delil bulunmaması gerekçesiyle iptal edildi..

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz sene kestikleri cezalarla vatandaşı canından bezdiren fahri müfettişler yeniden ortaya çıktı..

Fahri müfettişlerin, cezalara verilen tepkiler neticesinde park cezası verme yetkisi ellerinden alındı.

Ancak bu da absürt cezaların önüne geçmedi..

Son olay İzmir'de yaşandı.

"FAZLA ŞERİT DEĞİŞTİRDİ" GEREKÇESİYLE 6 BİN 439 LİRA CEZA YAZDI

Gaziemir ilçesinde bir fahri trafik müfettiş, "sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği" gerekçesiyle sürücü Ali Eyce'ye 6 bin 439 lira ceza yazdı.

SÜRÜCÜ İTİRAZ ETTİ

Buna itiraz eden Eyce, dilekçesinde iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek, cezanın iptalini talep etti.

"DELİLSİZ" CEZA İPTAL EDİLDİ

İtirazı değerlendiren İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında ilgili kanun maddesinin ihlal edildiğine yönelik fotoğraf, video gibi deliller elde edilmeden tespit tutanağı düzenlendiği, ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığı anlatıldı.

Hakimlik, somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle uygulanan 6 bin 439 liralık cezayı iptal etti.