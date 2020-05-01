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İzmir'de fırça saplarıyla 1 Mayıs halayı
İzmir'de Çiğli Belediyesinin işçileri, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 1 Mayıs'ı kutladı.
- İHA
- 01.05.2020 - 14:37
Çiğli Belediyesi işçileri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda şantiye tesisinde geçirdi.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, bürokratlar ve iş yeri temsilcileri de işçilere katıldı
SOSYAL MESAFE KORUNDU
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, salgına karşı sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla fırça saplarıyla çekilen halay ile bitirildi.
Fırça saplarıyla 1 Mayıs halayı VİDEO