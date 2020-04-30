İzmir'de gaspçılar silahla bir kişiyi yaraladı

Şüpheliler cep telefonunu gasbettikleri şahsı silahla yaralayarak, olay yerinden kaçtı.

İzmir'in Konak ilçesinde S.T. ve arkadaşı B.A, otomobille seyir halinde ilerlerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

Şüpheliler B.A'nın araçta bulunan cep telefonunu gasbetti.

ŞAHIS AYAĞINDAN YARALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan S.T. ile B.A'nın bulunduğu araca zanlılar ateş açtı.

Silahın ateş açması sonucu B.A. sol ayağından yaralanırken, otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi.

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ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.