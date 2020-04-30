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    İzmir'de gaspçılar silahla bir kişiyi yaraladı

    Şüpheliler cep telefonunu gasbettikleri şahsı silahla yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
    • AA
    • 30.04.2020 - 10:09
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    İzmir'de gaspçılar silahla bir kişiyi yaraladı

    İzmir'in Konak ilçesinde S.T. ve arkadaşı B.A, otomobille seyir halinde ilerlerken kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

    Şüpheliler B.A'nın araçta bulunan cep telefonunu gasbetti.

    ŞAHIS AYAĞINDAN YARALANDI

    Olay yerinden kaçmaya çalışan S.T. ile B.A'nın bulunduğu araca zanlılar ateş açtı.

    Silahın ateş açması sonucu B.A. sol ayağından yaralanırken, otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İzmir'de gaspçılar silahla bir kişiyi yaraladı ViDEO

    ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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