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    İzmir'de geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen sığınmacılara, sahil güvenlik ekipleri yardım elini uzattı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 01:04
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    İzmir'de geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı #1

    Ülkelerinde yaşadıkları zulüm ve zor hayat şartları sebebiyle başka ülkelere sığınmaya çalışan mülteciler, kötü koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.

    Sığınmacılar, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiler.

    Geri itilen 50 sığınmacı Türk Sahil Güvenliği Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    İzmir'de geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı #2

    DİKİLİ'DE 29 FOÇA'DA 21 SIĞINMACI KURTARILDI

    Dikili ilçesinde bölgeye sevk edilen ekipler, yarı batık lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 21 sığınmacı da ekipler tarafından kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

    İzmir'de geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı #3

    İzmir'de geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı #4

     

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